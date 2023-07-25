RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нардепа от ОПЗЖ Пономарева взяли под стражу

Фото: Александр Пономарев, нардеп от ОПЗЖ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Печерский районный суд избрал меру пресечения народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Александру Пономареву в виде ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату от запрещенной политической партии ОПЗЖ меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - сказано в сообщении ОГП.

Дело Пономарева

Напомним, еще 24 июля стало известно, что депутату Александру Пономареву сообщили о подозрении в государственной измене.

Сотрудники Государственного бюро расследований выяснили, что нардеп во время полномасштабного вторжения россиян, находясь на временно оккупированной территории, перерегистрировал свои предприятия согласно с законодательством РФ и даже снабжал топливом врага.

По информации правоохранителей, заводы парламентария поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и передавали технику для обустройства фортификационных сооружений оккупантов.

Избирать меру пресечения Пономареву начали еще вчера, 24 июля, но суд решил взять перерыв.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудВерховная радаМера пресеченияОппозиционная платформа За життяАлександр Пономарев