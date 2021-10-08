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Нардепа Третьякову просят отстранить от заседаний Рады на пять дней: что произошло

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Киев, Пятница 08 октября 2021 12:39
Нардепа Третьякову просят отстранить от заседаний Рады на пять дней: что произошло Фото: нардеп Галина Третьякова (facebook com sluganarodu official)
Автор: Сергей Новиков

Народного депутат от фракции "Слуги народа" Галину Третьякову могут отстранить от заседаний Верховной рады на пять дней, а также снять с должности главы комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов. Все из-за ее скандального сообщения во фракционном чате после смерти внефракционного нардепа Антона Полякова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии журналистам.

"Госпожа Третьякова, как мне кажется, позволила себе неосторожные выражения. И я извинился перед всеми коллегами и перед избирателями за такие выражения. Госпожа Третьякова покинула зал, и мы подписали от всей фракции письмо в Регламентный комитет с тем, чтобы они отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний", - отметил он.

В то же время нардеп из группы "За будущее" Тарас Батенко подчеркнул, что спикера Рады и главу Регламентного комитета просят отозвать Третьякову с должности главы парламентского комитета.

"Мы собрали только что перерыв по поводу выражений госпожи Третьяковой в чате "Слуг народа", как нам стало известно, где она сказала о том, что "одним врагом меньше", о смерти Антона Полякова, своего коллеги и бывшего члена фракции… Такое дерзкое поведение не могло быть проигнорировано. Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп, кроме "Слуги народа", и обратились к главе Верховной рады и главе Регламентного комитета по отзыву госпожи Третьяковой с должности главы профильного комитета", - сказал Батенко.

Напомним, сегодня стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова.

По предварительным данным, смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Галина Третьякова Верховная рада
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