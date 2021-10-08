Нардепа Третьякову просят отстранить от заседаний Рады на пять дней: что произошло

Народного депутат от фракции "Слуги народа" Галину Третьякову могут отстранить от заседаний Верховной рады на пять дней, а также снять с должности главы комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов. Все из-за ее скандального сообщения во фракционном чате после смерти внефракционного нардепа Антона Полякова.

"Госпожа Третьякова, как мне кажется, позволила себе неосторожные выражения. И я извинился перед всеми коллегами и перед избирателями за такие выражения. Госпожа Третьякова покинула зал, и мы подписали от всей фракции письмо в Регламентный комитет с тем, чтобы они отстранили ее на пять дней от пленарных заседаний", - отметил он.

В то же время нардеп из группы "За будущее" Тарас Батенко подчеркнул, что спикера Рады и главу Регламентного комитета просят отозвать Третьякову с должности главы парламентского комитета.

"Мы собрали только что перерыв по поводу выражений госпожи Третьяковой в чате "Слуг народа", как нам стало известно, где она сказала о том, что "одним врагом меньше", о смерти Антона Полякова, своего коллеги и бывшего члена фракции… Такое дерзкое поведение не могло быть проигнорировано. Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп, кроме "Слуги народа", и обратились к главе Верховной рады и главе Регламентного комитета по отзыву госпожи Третьяковой с должности главы профильного комитета", - сказал Батенко.