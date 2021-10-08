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Нардепа Третьякову просять відсторонити від засідань Ради на п'ять днів: що сталося

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 12:39
Нардепа Третьякову просять відсторонити від засідань Ради на п'ять днів: що сталося Фото: нардеп Галина Третьякова (facebook com sluganarodu official)
Автор: Сергей Новиков

Народного депутата від фракції "Слуги народу" Галину Третьякову можуть відсторонити від засідань Верховної ради на п'ять днів, а також зняти з посади голови комітету з питань соціального захисту та прав ветеранів. Все через її скандальне повідомлення у фракційному чаті після смерті позафракційного нардепа Антона Полякова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії журналістам.

"Пані Третьякова, як мені здається, дозволила собі необережні вирази. І я вибачився перед усіма колегами і перед виборцями за такі вирази. Пані Третьякова покинула зал, і ми підписали від усієї фракції лист до Регламентного комітету з тим, щоб вони відсторонили її на п'ять днів від пленарних засідань", - зазначив він.

У той же час нардеп з групи "За майбутнє" Тарас Батенко підкреслив, що спікера Ради і голову Регламентного комітету просять відкликати Третьякову з посади голови парламентського комітету.

"Ми зібрали щойно перерву з приводу виразів пані Третьякової в чаті "Слуг народу", як нам стало відомо, де вона сказала про те, що "одним ворогом менше", про смерть Антона Полякова, свого колеги і колишнього члена фракції... Така зухвала поведінка не могла бути проігнорована. Ми зібрали підписи всіх голів фракцій і депутатських груп, крім "Слуги народу", і звернулися до голови Верховної ради і голови Регламентного комітету щодо відкликання пані Третьякової з посади голови профільного комітету", - сказав Батенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова.

За попередніми даними, смерть настала через гостру коронарну недостатність, гострої ішемічної хвороби серця.

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Галина Третьякова Верховна рада
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