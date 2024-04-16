Нардепа судитимуть за смертельну ДТП у Житомирській області

За версією слідства, 3 листопада 2023 року близько 10:00 на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

"Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд", - йдеться в повідомленні.

Смертельна ДТП за участю нардепа Ніколаєнка

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року у Житомирській області на трасі Київ - Чоп народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. Від одержаних травм вона померла на місці.

Як з`ясувалось, за кермом опинився народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко. За даними низки ЗМІ, в автомобілі він знаходився разом зі своєю дружиною. Пізніше сам депутат підтвердив, що став учасником ДТП у Житомирській області, в якій загинула 18-річна дівчина.