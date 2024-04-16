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Нардепа судитимуть за смертельну ДТП у Житомирській області

Фото: Андрій Ніколаєнко (dostyp com ua)
Автор: Олександр Білоус

Народного депутата України судитимуть за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Справу скеровано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

За версією слідства, 3 листопада 2023 року близько 10:00 на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

"Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд", - йдеться в повідомленні.

Смертельна ДТП за участю нардепа Ніколаєнка

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року у Житомирській області на трасі Київ - Чоп народний депутат на смерть збив 18-річну дівчину. Від одержаних травм вона померла на місці.

Як з`ясувалось, за кермом опинився народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко. За даними низки ЗМІ, в автомобілі він знаходився разом зі своєю дружиною. Пізніше сам депутат підтвердив, що став учасником ДТП у Житомирській області, в якій загинула 18-річна дівчина.

 

За дорученням генпрокурора народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої.

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