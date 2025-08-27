Нардепа Лабунську звинувачують у несплаті податків на суму понад 1 млн грн

Київський окружний адміністративний суд відкрив спрощене провадження у справі № 320/28977/25 за позовом Головного управління Державної податкової служби у Київській області до народної депутатки Лабунської Анжеліки Вікторівни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Податкова служба вимагає стягнути з неї податковий борг у розмірі 1 096 192,04 грн, який виник через несплату податку на нерухоме майно та земельного податку.
Згідно з ухвалою суду, справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику сторін, у письмовому форматі.
Згідно з публічною декларацією за 2024 рік Анжеліка Лабунська зберігає готівкою 24 млн грн та півмільйона доларів.
Як повідомлялось раніше, Печерський районний суд Києва відкрив провадження за позовом КП "Київтеплоенерго" до народної депутатки Анжеліки Лабунської та її сина Андрія Барсука через несплату комунальних послуг, ймовірно, йдеться про борг за опалення їхньої квартири в Києві.