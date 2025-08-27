Нардепа Лабунскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 1 млн грн

Налоговая служба требует взыскать с нее налоговый долг в размере 1 096 192,04 грн, который возник из-за неуплаты налога на недвижимое имущество и земельного налога.

Согласно постановлению суда, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова сторон, в письменном формате.

Согласно публичной декларации за 2024 год Анжелика Лабунская хранит наличными 24 млн грн и полмиллиона долларов.