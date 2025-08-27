RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Нардепа Лабунскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 1 млн грн

Фото: Анжелика Лабунская (wikipedia.org)
Автор: Александр Мороз

Киевский окружной административный суд открыл упрощенное производство по делу № 320/28977/25 по иску Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области к народному депутату Лабунской Анжелике Викторовне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Налоговая служба требует взыскать с нее налоговый долг в размере 1 096 192,04 грн, который возник из-за неуплаты налога на недвижимое имущество и земельного налога.

Согласно постановлению суда, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова сторон, в письменном формате.

Согласно публичной декларации за 2024 год Анжелика Лабунская хранит наличными 24 млн грн и полмиллиона долларов.

 

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева открыл производство по иску КП "Киевтеплоэнерго" к народному депутату Анжелике Лабунской и ее сыну Андрею Барсуку из-за неуплаты коммунальных услуг, вероятно, речь идет о долге за отопление их квартиры в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаДепутати