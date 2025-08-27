Нардепа Лабунську звинувачують у несплаті податків на суму понад 1 млн грн

Київський окружний адміністративний суд відкрив спрощене провадження у справі № 320/28977/25 за позовом Головного управління Державної податкової служби у Київській області до народної депутатки Лабунської Анжеліки Вікторівни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Податкова служба вимагає стягнути з неї податковий борг у розмірі 1 096 192,04 грн, який виник через несплату податку на нерухоме майно та земельного податку.

Згідно з ухвалою суду, справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику сторін, у письмовому форматі.

Згідно з публічною декларацією за 2024 рік Анжеліка Лабунська зберігає готівкою 24 млн грн та півмільйона доларів.