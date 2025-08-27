ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нардепа Лабунскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 1 млн грн

Украина, Среда 27 августа 2025 10:11
UA EN RU
Нардепа Лабунскую обвиняют в неуплате налогов на сумму более 1 млн грн Фото: Анжелика Лабунская (wikipedia.org)
Автор: Александр Мороз

Киевский окружной административный суд открыл упрощенное производство по делу № 320/28977/25 по иску Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области к народному депутату Лабунской Анжелике Викторовне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Налоговая служба требует взыскать с нее налоговый долг в размере 1 096 192,04 грн, который возник из-за неуплаты налога на недвижимое имущество и земельного налога.

Согласно постановлению суда, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова сторон, в письменном формате.

Согласно публичной декларации за 2024 год Анжелика Лабунская хранит наличными 24 млн грн и полмиллиона долларов.

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева открыл производство по иску КП "Киевтеплоэнерго" к народному депутату Анжелике Лабунской и ее сыну Андрею Барсуку из-за неуплаты коммунальных услуг, вероятно, речь идет о долге за отопление их квартиры в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Депутати
Новости
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы