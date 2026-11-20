Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого звинувачують у хабарництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВАКС.

Нардепу Кузьміних дали 3,5 років ув'язнення. При цьому до набуття чинності вироку народного депутата залишили під домашнім арештом.

Зокрема, Кузьміних залишили під цілодобовим домашнім арештом з обов'язками:

з'являтись за кожним викликом до суду;

повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Якщо нардеп не виграє апеляцію то відправиться до в'язниці.

Справа нардепа Кузьміних

Нагадаємо, 29 червня НАБУ затримало Сергія Кузьміних після 4 років неявки до суду у справі про хабар. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання.

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тисяч гривень хабаря - 30% від вартості договору на постачання системи діагностики до однієї з лікарень Житомира.

Гроші були платою за вплив на посадових осіб медзакладу, щоб приватне підприємство виграло публічну закупівлю.