Нардепа Кузьміних засудили до 3,5 років ув'язнення
Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого звинувачують у хабарництві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВАКС.
Нардепу Кузьміних дали 3,5 років ув'язнення. При цьому до набуття чинності вироку народного депутата залишили під домашнім арештом.
Зокрема, Кузьміних залишили під цілодобовим домашнім арештом з обов'язками:
- з'являтись за кожним викликом до суду;
- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Якщо нардеп не виграє апеляцію то відправиться до в'язниці.
Справа нардепа Кузьміних
Нагадаємо, 29 червня НАБУ затримало Сергія Кузьміних після 4 років неявки до суду у справі про хабар. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання.
За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тисяч гривень хабаря - 30% від вартості договору на постачання системи діагностики до однієї з лікарень Житомира.
Гроші були платою за вплив на посадових осіб медзакладу, щоб приватне підприємство виграло публічну закупівлю.
Крім того, слідство вважає, що Кузьміних гарантував забезпечення за аналогічний "відкат у 30 відсотків" ще два договори - на постачання МРТ та лапароскопічного обладнання - загальною сумою понад 38 млн гривень.
Обвинувальний акт у справі передали до суду ще у 2022 році.