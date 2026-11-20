Нардеп Кузьминых приговорен к 3,5 годам заключения
Высший антикоррупционный суд вынес приговор народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, обвиняемому во взяточничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ВАКС.
Нардепу Кузьминых дали 3,5 года заключения. При этом до вступления приговора в силу народного депутата оставили под домашним арестом.
В частности, Кузьминых оставили под круглосуточным домашним арестом с обязанностями:
- являться по каждому вызову в суд;
- сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
Если нардеп не выиграет апелляцию, то отправится в тюрьму.
Дело нардепа Кузьминых
Напомним, 29 июня НАБУ задержало Сергея Кузьминых после 4 лет неявки в суд по делу о взятке. Его доставили в изолятор временного содержания.
По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен взятки - 30% от стоимости договора на поставку системы диагностики в одну из больниц Житомира.
Деньги были платой за влияние на должностных лиц медучреждения, чтобы частное предприятие выиграло публичную закупку.
Кроме того, следствие считает, что Кузьминых гарантировал обеспечение за аналогичный "откат в 30 процентов" еще два договора - на поставку МРТ и лапароскопического оборудования - общей суммой более 38 млн гривен.
Обвинительный акт по делу был передан в суд еще в 2022 году.