У нардепа бывшей ОПЗЖ Абрамовича забрали мандат
Фото: Игорь Абрамович (facebook.com)
Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от бывшей фракции ОПЗЖ Игоря Абрамовича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.
За решение проголосовали 317 нардепов. Сейчас в Раде осталось 409 депутатов.
"Это единственное сложение мандата за сегодня. Другие заявления почему-то еще не поступили. Летят из ОАЕ", - написал Железняк.
РБК-Украина сообщало, что Абрамович решил сложить депутатский мандат.
К тому же глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, кто еще из депутатов экс-ОПЗЖ хочет сложить мандат.
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