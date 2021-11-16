У нардепа Кивы проводят обыск

У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводят обыски. Стало известно, какая причина этих следственных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Обыски у народного депутата проводятся в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием", - сообщили РБК-Украина в ГБР.

А имя народного депутата сообщил источник в правоохранительных органах. Следственные действия проходят у нардепа Ильи Кивы.

Отметим, это дело открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.