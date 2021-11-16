У нардепа Кивы проводят обыск
Фото: народный депутат Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)
У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводят обыски. Стало известно, какая причина этих следственных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Обыски у народного депутата проводятся в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием", - сообщили РБК-Украина в ГБР.
А имя народного депутата сообщил источник в правоохранительных органах. Следственные действия проходят у нардепа Ильи Кивы.
Отметим, это дело открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.
Напомним, ранее СБУ блокировала группировку "патриотов" Кивы.