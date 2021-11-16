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У нардепа Кивы проводят обыск

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 09:28
У нардепа Кивы проводят обыск Фото: народный депутат Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводят обыски. Стало известно, какая причина этих следственных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Обыски у народного депутата проводятся в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием", - сообщили РБК-Украина в ГБР.

А имя народного депутата сообщил источник в правоохранительных органах. Следственные действия проходят у нардепа Ильи Кивы.

Отметим, это дело открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.

Напомним, ранее СБУ блокировала группировку "патриотов" Кивы.

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Илья Кива
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