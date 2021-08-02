Оружие и наркотики. СБУ блокировала группировку "патриотов" Кивы
Служба безопасности Украины сообщила, что нейтрализовала "силовую ячейку" пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины. Лидеру группировки объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
В СБУ сообщили о попытках расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины.
"Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве", - говорится в сообщении.
Эти лица, по данным СБУ, действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины. Информированный источник РБК-Украина сообщил, что речь идет о нардепе Илье Киве.
Собеседник издания отметил, что это организация "Патриоты - За життя", которую контролирует Кива, под ее прикрытием будто бы работали преступники.
В пресс-службе СБУ отметили, что в марте 2021 года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжкие телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки.
В ходе процессуальных действий по местам проживания злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:
- холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;
- инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов;
- большую партию каннабиса и оборудование для его выращивания.
Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для привлечение к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.