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У нардепа Киви проводять обшук

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 09:28
У нардепа Киви проводять обшук Фото: народний депутат Ілля Кива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

У народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви проводять обшуки. Стало відомо, яка причина цих слідчих дій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро рослідувань.

"Обшуки у народного депутата проводятся в рамках кримінального провадження про незаконне поводження зі зброєю", - повідомили РБК-Україна у ДБР.

А ім'я народного депутата повідомило джерело видання у правоохоронних органах. Слідчі дії проходять у нардепа Іллі Киви.

Зазначимо, цю справу відкрили після публікації Кивою відео, на якому він стріляє з автомата в повітря у публічному місці.

Нагадаємо, раніше СБУ блокувала угруповання "патріотів" Киви.

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Ілля Ківа
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