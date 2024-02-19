Нардепа Гунька судитимуть за отримання хабара, йому загрожує до 12 років в'язниці

Народного депутата Анатолія Гунька судитимуть за отримання 85 тисяч доларів за оренду землі. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру .

Ім'я та прізвище народного депутата не вказується, проте раніше підозрюваним у цій справі був саме нардеп Гунько.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата та його спільника, яких торік викрили на одержанні 85 тисяч доларів неправомірної вигоди за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель.

Деталі справи

У рамках досудового розслідування встановлено, що депутат був головою тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.

Правоохоронці встановили, що він підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для посадових осіб Академії. та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, які перебували у постійному користуванні державної землі.

"Нардеп висловив прохання підприємцю передати "винагороду", що сягає 221 тисячі доларів - із розрахунку 130 доларів за 1 га державної землі", - пише прокуратура.

Один підозрюваний переховується від слідства

Народного депутата та двох його спільників викрили на гарячому одразу після отримання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тисяч доларів.

На сьогодні обвинувальний акт стосовно нардепа та одного з його спільників скеровано до Вищого антикорупційного суду України для розгляду по суті. А матеріали стосовно ще однієї особи виділено в окреме провадження у зв'язку з її розшуком.

Скандал з Гуньком

РБК-Україна раніше повідомляло, що нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у 85 тисяч доларів. Він намагався "продати" землю Національній академії аграрних наук.

При цьому суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.

Пізніше народного депутата Анатолія Гунька офіційно виключили з фракції "Слуга народу".