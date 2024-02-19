Нардепа Гунько будут судить за получение взятки, ему грозит до 12 лет тюрьмы
Народного депутата Анатолия Гунько будут судить за получение 85 тысяч долларов за аренду земли. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Имя и фамилия народного депутата не указывается, однако ранее подозреваемым по этому делу был именно нардеп Гунько.
Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его сообщника, которых в прошлом году разоблачили на получении 85 тысяч долларов неправомерной выгоды за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель.
Детали дела
В рамках досудебного расследования установлено, что депутат был главой временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.
Правоохранители установили, что он подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти за обеспечение предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, которые находились в постоянном пользовании государственной земли.
"Нардеп выразил просьбу предпринимателю передать "вознаграждение", достигающее 221 тысячи долларов - из расчета 130 долларов за 1 га государственной земли", - пишет прокуратура.
Один подозреваемый скрывается от следствия
Народного депутата и двух его сообщников разоблачили с поличным сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тысяч долларов.
На сегодня обвинительный акт в отношении нардепа и одного из его сообщников направлено в Высший антикоррупционный суд Украины для рассмотрения по существу. А материалы в отношении еще одного человека выделены в отдельное производство в связи с его розыском.
Скандал с Гунько
РБК-Украина ранее сообщало, что нардеп Анатолий Гунько и двое его сообщников были пойманы на взятке в 85 тысяч долларов. Он пытался продать землю Национальной академии аграрных наук.
При этом суд избрал меру пресечения Гунько. Его отправили в СИЗО до 7 октября с возможностью ухода под залог.
Позже народный депутат Анатолий Гунько был официально исключен из фракции "Слуга народа".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.