Нардепа Дубінського суд залишив під арештом

Зазначається, що суд проходив у закритому режимі.

Дубінський пробуде в СІЗО до 12 січня 2024 року без права на заставу.

Справи проти Дубінського

У серпні 2023 року СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Пізніше Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Суд у Києві 14 листопада обрав Дубінському новий запобіжний захід, а саме - утримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави.