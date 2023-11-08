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Нардепу Дубінському вручили протокол про корупцію

Україна, Середа 08 листопада 2023 12:23
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Нардепу Дубінському вручили протокол про корупцію Фото: нардеп Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народний депутат Олександр Дубінський отримав протокол про корупцію. Його вручили у рамках кримінальних справ, в яких депутат виступає як підозрюваний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

За матеріалами ДБР, працівники Національного агентства з питань запобігання корупції вручили Дубінського протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Слідство встановило, що у червні та жовтня нардеп звернувся до Міністерства охорони здоров'я та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

У зверненнях Дубінський цікавився щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи. Також, як зазначає ДБР, парламентар намагався тиснути на слідство, вимагаючи перевірити керівництво правоохоронних органів.

Своїми діями народний депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Вже 3 листопада нардепу офіційно оголосили про підозру щодо організації схеми для ухилянтів, а суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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