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У нардепа Дубінського нові обшуки: що відомо

Фото: народний депутат Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського. Вони пов'язані з його можливою причетністю до організації незаконних виїздів через кордон України.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Як розповіло виданню джерело, перевіряється можлива причетність Дубінського до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

Також, за даними джерел, мова йде про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки нардепа.

Сам же Дубінський фактично підтвердив обшуки. Він записав відеозвернення та опублікував у Тelegram, де відреагував на новину про обшук.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Крім того, слідчі з’ясовували, яким чином під час перебування за кордоном Дубінський зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів. На думку правоохоронців, це може свідчити про їхню підробку.

А вже 4 серпня стало відомо, що Дубінського допитували у Державному бюро розслідувань у Києві.

9 серпня народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

І вже 10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Зобов'язавши його носити електронний браслет.

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