У нардепа Дубинского новые обыски: что известно

Как рассказал источник, проверяется возможная причастность Дубинского к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.

Также, по данным источников, речь идет об организации незаконного выезда родные сожительницы нардепа.

Сам же Дубинский фактически подтвердил обыски. Он записал видеообращение и опубликовал в Telegram, где отреагировал на новость об обыске.

Дело Дубинского

Напомним, что 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отмечали, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу на период военного положения.

Кроме того, следователи выясняли, каким образом во время пребывания за границей Дубинский смог подписывать и направлять официальные документы, в частности, в государственные органы. По мнению правоохранителей, это может свидетельствовать об их подлоге.

А уже 4 августа стало известно, что Дубинского допрашивали в Государственном бюро расследований в Киеве.

9 августа народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение.

И уже 10 августа Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства сроком на 2 месяца. Обязав его носить электронный браслет.

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