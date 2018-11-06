Нардепа Богуслаева вызвали в НАПК

Фото: Вячеслав Богуслаев (УНИАН)

НАПК вызвало президента АО "Мотор Сич" ознакомится с протоколом об админнарушении

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) пригласило народного депутата партии "Воля народа", президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на ознакомление с протоколом об административном правонарушении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что НАПК в установленном порядке пригласило Богуслаева прибыть в Национальное агентство 8 ноября 2018 года в 10:00 для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протокола об административном правонарушении.

НАПК установило, что находясь в статусе народного депутата, Богуслаев несвоевременно сообщил Нацагентству о существенных изменениях в имущественном состоянии, в связи с приобретением здания с бытовыми и хозяйственными сооружениями, а также движимого имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов.

Напомним, ранее НАПК назвало топ-нарушения антикоррупционного законодательства октября.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщил в полицию о случаях представления недостоверной информации о доходах и умышленное непредставление деклараций девятью чиновниками.