Нардепа Богуслаєва викликали в НАЗК

Фото: В'ячеслав Богуслаєв (УНІАН)

НАЗК викликало президента АТ "Мотор Січ" ознайомитися з протоколом про адмінпорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило народного депутата партії "Воля народу", президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Повідомляється, що НАЗК в установленому порядку запросило Богуслаєва прибути в Національне агентство 8 листопада 2018 року о 10:00 для дачі пояснень та, за наявності підстав, складання протоколу про адміністративне правопорушення.

НАЗК встановило, що перебуваючи у статусі народного депутата, Богуслаєв несвоєчасно повідомив Нацагентству про суттєві зміни в майновому стані, у зв'язку з придбанням будівлі з побутовими та господарськими спорудами, а також рухомого майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, раніше НАПК назвало топ-порушення антикорупційного законодавства жовтня.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомив в поліцію про випадки подання недостовірної інформації про доходи та умисне неподання декларацій дев'ятьма чиновниками.