НАПК заявило об уголовных нарушениях в декларациях 9 чиновников

Фото: портал НАЗК для е-деклараций (УНИАН)

Среди нарушителей - чиновники НБУ, Минюста, Пенсионного фонда и ГСЧС

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК ) сообщил в полицию о случаях представления недостоверной информации о доходах и умышленное непредставление деклараций девятью чиновниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

В частности, во время проверки деклараций НАПК выявило, что семь должностных лиц не подали декларации после увольнения по 2017 год, а один чиновник - ежегодную декларацию за этот же год.

"Среди чиновников, которые не выполнили требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" - бывшие аудитор одного из отделов Нацбанка, заведующий сектором Государственной казначейской службы, специалисты окружного административного суда, территориальных органов Минюста, Пенсионного фонда, командиры отделений ГСЧС", - отметили в Нацагентстве.

Кроме того, по результатам проверки деклараций следователя территориального управления Нацполиции в Черновицкой области НАПК выявило декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов.

"В целом с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 83 обоснованных выводов относительно непредставления декларации должностными лицами и 69 - относительно недостоверных сведений в декларации на сумму более 250 прожиточных сведений для трудоспособных лиц", - резюмировали в НАПК.

Напомним, недавно НАПК внесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич.