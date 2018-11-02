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В НАПК назвали топ-нарушения антикоррупционного законодательства октября

Новости » Общество    02.11.2018 - 11:35
Фото: НАПК (из открытых источников)
Фото: НАПК (из открытых источников)

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции назвало топ-нарушения чиновников

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) назвало топ-нарушения антикоррупционного законодательства октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

В частности, нардеп Вадим Новинский недостоверно задекларировал имущество в декларациях 2015 и 2016 годы - на сумму свыше 8,6 млн гривен в каждой декларации. Начальник Государственной миграционной службы в городе Киеве Татьяна Беляк указала недостоверную информацию в декларации 2015 года на сумму более 8,6 млн гривен, за 2016 - на сумму свыше 1,5 млн гривен, за 2017 - более 1,6 млн гривен. 

Председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко в декларации указал недостоверные сведения на сумму более 388 тыс. гривен. Судья Верховного Суда Украины Александр Потыльчак задекларировал недостоверные сведения на сумму более 303 тыс. гривен.Заместитель Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2017 год. 

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщил в полицию о случаях представления недостоверной информации о доходах и умышленное непредставление деклараций девятью чиновниками.

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