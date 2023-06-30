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Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату Алєксєєву

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Київ, П'ятниця 30 червня 2023 07:53
Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату Алєксєєву Фото: Сергій Алєксєєв (facebook.com/deputy_alekseev)
Автор: Константин Широкун

Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату Сергію Алєксєєву за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора народному депутату України, Голові підкомітету в Комітеті Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру в шахрайстві.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про народного депутата від партії "Європейська солідарність" Сергія Алєксєєва.

Фото: Генпрокуратура оголосила підозру народному депутату Алєксєєву (t.me/pgo_gov_ua)

За місцем проживання підозрюваного продовжуються слідчі дії. За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів. Слідчими зафіксовано одержання 30 тисяч доларів. Попередньо раніше він отримав ще 20 тисяч доларів.

У чому підозрюють народного депутата

За даними СБУ, нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

На підставі зібраних доказів генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки і Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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