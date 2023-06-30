ДБР проситиме для нардепа Алєксєєва арешт із заставою у 10 млн гривень

ДБР проситиме суд обрати запобіжний захід народному депутатові Сергію Алєксєєву у вигляді арешту. Але з альтернативою застави в 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о. заступника директора ДБР Олександра Удовиченка під час брифінгу.

"До цієї справи буде прикута увага як журналістської спільноти, так і суспільства. Слідчі, прокурори, оперативні співробітники діяли в межах кримінальної справи. Докази є досить вагомими, щоб звернутись до суду з клопотанням до обрання запобіжного заходу з обранням застави в 10 млн гривень", - сказав Удовиченко.

Він також наголосив, що на сьогодні розслідування не завершується, це тільки початковий етап викриття нардепа.

Своєю чергою заступник генерального прокурора України Антон Войтенко повідомив, що клопотання підозрюваному вже вручено і скеровано до суду для розгляду.

За його словами, справу розгляне Личаківський районний суд міста Львова.

Фото: представники СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР на брифінгу щодо викриття нардепа Сергія Алєксєєва (Юлія Акімова, РБК-Україна)

Що відомо про справу

​Сьогодні в Генпрокуратурі та СБУ повідомили про викриття народного депутата, який начебто за 50 тисяч доларів обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Правоохоронці задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч доларів і викрили його на одержанні другого "траншу" у розмірі 30 тисяч доларів.

Як повідомили згодом джерела РБК-Україна, мова йде про народного депутата від партії "Європейська солідарність" Сергія Алєксєєва. Також він є головою підкомітету в Комітеті ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Наразі йому висунуто підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Фігуранту загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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