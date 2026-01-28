Нардеп заявив про "виїзд пів мільйона молодих українців": ДПСУ відреагувала

Що передувало

Раніше у соцмережах поширили слова нардепа Сергія Нагорняка, який заявив, що за пів року нібито з України виїхало близько півмільйона молодих людей.

За його словами, це нібито сталося після запровадження дозволу на виїзд чоловіків віком 18-22 роки з 28 серпня.

Заява Демченка

"Я не можу і не беруся стверджувати, звідки такі дані. Державна прикордонна служба не робила такого аналізу і не надавала таких цифр для публічності. Власне, вони (цифри - ред.) не відповідають дійсності, бо вони не є об'єктивними", - сказав Демченко.

Він додав, що ДПСУ веде загальну статистику перетину кордону, але не розподіляє її за віком чи статтю.

"Навіть, якщо порівняти весь 2025 рік, то немає такої кількості щодо переваги на виїзд з України навіть по загальному перетину кордону всіх категорій - і жінок, і чоловіків, і різних вікових категорій", - сказав Демченко.

Навіть дані суміжних держав, наприклад Польщі, показують значно менші цифри щодо виїзду молодих українців, додав він.

Речник підкреслив, що рух через кордон є двостороннім: громадяни виїжджають і повертаються.

"У 2025 році сукупно кордон перетнули близько 37 мільйонів осіб - і на в’їзд, і на виїзд. Динаміка приблизно 50 на 50, суттєвої переваги на виїзд немає", - зазначив речник ДПСУ.