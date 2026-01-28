Нардеп заявил о "выезде полмиллиона молодых украинцев": ГПСУ отреагировала

Что предшествовало

Ранее в соцсетях распространили слова нардепа Сергея Нагорняка, который заявил, что за полгода якобы из Украины выехало около полумиллиона молодых людей.

По его словам, это якобы произошло после введения разрешения на выезд мужчин в возрасте 18-22 года с 28 августа.

Заявление Демченко

"Я не могу и не берусь утверждать, откуда такие данные. Государственная пограничная служба не делала такого анализа и не предоставляла таких цифр для публичности. Собственно, они (цифры - ред.) не соответствуют действительности, потому что они не являются объективными", - сказал Демченко.

Он добавил, что ГПСУ ведет общую статистику пересечения границы, но не распределяет ее по возрасту или полу.

"Даже если сравнить весь 2025 год, то нет такого количества относительно преимущества на выезд из Украины даже по общему пересечению границы всех категорий - и женщин, и мужчин, и разных возрастных категорий", - сказал Демченко.

Даже данные сопредельных государств, например Польши, показывают значительно меньшие цифры по выезду молодых украинцев, добавил он.

Спикер подчеркнул, что движение через границу является двусторонним: граждане выезжают и возвращаются.

"В 2025 году совокупно границу пересекли около 37 миллионов человек - и на въезд, и на выезд. Динамика примерно 50 на 50, существенного преимущества на выезд нет", - отметил спикер ГПСУ.