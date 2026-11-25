За словами парламентарія, наразі проти учасників комісії застосовують різні методи впливу.

"Хочу офіційно повідомити ЗМІ та громадськість і попередити керівництво антикорупційних органів. Наразі на членів ТСК чинять тиск. Мені відомо вже про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували народним депутатам і просили не приходити на засідання або не брати участі в голосуванні ТСК", - написав Гончаренко.

Депутат наголосив, що тиск на членів ТСК здійснюється "з усіх боків і різними методами", та публічно застеріг керівництво антикорупційних інституцій від таких дій.

"Вважаю це неправильним, шкідливим і небезпечним явищем, яке кидає тінь на антикорупційні органи", - підсумував він.

Зазначимо, що ця Тимчасова слідча комісія Верховної Ради розглядає, зокрема, резонансні кримінальні провадження та можливі зловживання з боку представників правоохоронних і антикорупційних органів.