Керівники антикорупційних органів особисто телефонують народним депутатам із проханням не приходити на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії або не брати участі в її голосуваннях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата, голови ТСК Олексія Гончаренка в Telegram.
За словами парламентарія, наразі проти учасників комісії застосовують різні методи впливу.
"Хочу офіційно повідомити ЗМІ та громадськість і попередити керівництво антикорупційних органів. Наразі на членів ТСК чинять тиск. Мені відомо вже про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували народним депутатам і просили не приходити на засідання або не брати участі в голосуванні ТСК", - написав Гончаренко.
Депутат наголосив, що тиск на членів ТСК здійснюється "з усіх боків і різними методами", та публічно застеріг керівництво антикорупційних інституцій від таких дій.
"Вважаю це неправильним, шкідливим і небезпечним явищем, яке кидає тінь на антикорупційні органи", - підсумував він.
Зазначимо, що ця Тимчасова слідча комісія Верховної Ради розглядає, зокрема, резонансні кримінальні провадження та можливі зловживання з боку представників правоохоронних і антикорупційних органів.
Конфлікт між комісією та керівництвом НАБУ і САП загострився після засідання 18 листопада 2026 року.
На ньому генерал-майор СБУ Сергій Дука (фігурант справи “Карфаген”) заявив, що кримінальне провадження проти нього є помстою з боку керівників антикорупційних органів.
Він також стверджував, що восени 2025 року тодішній голова СБУ Василь Малюк давав вказівку "не рухати" матеріали по співробітникам НАБУ.
Після цього ТСК викликала на засідання 23 листопада директора НАБУ Семена Кривоноса, керівника САП Олександра Клименка, детектива НАБУ, а також Василя Малюка та ексгенпрокурора Руслана Кравченка. Жоден із запрошених не з’явився. Як пояснення називали закордонні відрядження та міжнародні зустрічі; пізніше від САП надійшов лист про нібито конфлікт інтересів у голови ТСК.
Гончаренко публічно назвав неявку неповагою до парламенту і наголошував, що антикорупційні органи не можуть залишатися поза парламентським контролем.