Руководители антикоррупционных органов лично звонят по телефону народным депутатам с просьбой не приходить на заседание парламентской Временной следственной комиссии или не участвовать в ее голосованиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата, главы ВСК Алексея Гончаренко в Telegram.
По словам парламентария, против участников комиссии применяют различные методы влияния.
"Хочу официально сообщить СМИ и общественность и предупредить руководство антикоррупционных органов. Сейчас на членов ВСК оказывают давление. Мне известно уже о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили по телефону народным депутатам и просили не приходить на заседание или не участвовать в голосовании ВСК", - написал Гончаренко.
Депутат подчеркнул, что давление на членов ВСК осуществляется "со всех сторон и разными методами", и публично предостерег руководство антикоррупционных институций от таких действий.
"Считаю это неправильным, вредным и опасным явлением, бросающим тень на антикоррупционные органы", - подытожил он.
Отметим, что Временная следственная комиссия Верховной Рады рассматривает, в частности, резонансные уголовные производства и возможные злоупотребления со стороны представителей правоохранительных и антикоррупционных органов.
Конфликт между комиссией и руководством НАБУ и САП накалился после заседания 18 ноября 2026 года.
На нем генерал-майор СБУ Сергей Дука (фигурант дела "Карфаген") заявил, что уголовное производство против него есть местью со стороны руководителей антикоррупционных органов.
Он также утверждал, что осенью 2025 тогдашний глава СБУ Василий Малюк давал указание "не двигать" материалы по сотрудникам НАБУ.
После этого ВСК вызвала на заседание 23 ноября директора НАБУ Семена Кривоноса, руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ, а также Василия Малюка и эксгенпрокурора Руслана Кравченко. Ни один из приглашенных не явился. В качестве объяснения называли заграничные командировки и международные встречи; позже САП поступило письмо о якобы конфликте интересов у главы ВСК.
Гончаренко публично назвал неявку неуважением к парламенту и подчеркивал, что антикоррупционные органы не могут оставаться вне парламентского контроля.