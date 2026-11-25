По словам парламентария, против участников комиссии применяют различные методы влияния.

"Хочу официально сообщить СМИ и общественность и предупредить руководство антикоррупционных органов. Сейчас на членов ВСК оказывают давление. Мне известно уже о двух случаях, когда руководители антикоррупционных органов лично звонили по телефону народным депутатам и просили не приходить на заседание или не участвовать в голосовании ВСК", - написал Гончаренко.

Депутат подчеркнул, что давление на членов ВСК осуществляется "со всех сторон и разными методами", и публично предостерег руководство антикоррупционных институций от таких действий.

"Считаю это неправильным, вредным и опасным явлением, бросающим тень на антикоррупционные органы", - подытожил он.

Отметим, что Временная следственная комиссия Верховной Рады рассматривает, в частности, резонансные уголовные производства и возможные злоупотребления со стороны представителей правоохранительных и антикоррупционных органов.