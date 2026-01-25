Нардеп від "Слуги народу" Саламаха загинув у ДТП на Львівщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 25 січня, близько 18:40 у селі Сокільники на напрямку до Малечковичів. За попередніми даними, водій квадроцикла виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення.

На опублікованих у мережі фото видно, що внаслідок лобового удару маршрутне таксі отримало пошкодження з боку водія, а квадроцикл зазнав значних механічних ушкоджень у передній частині.

За інформацією Зінкевича, Саламаху реанімували та доправили до лікарні, проте близько 20:00 він помер.

Загибель Саламахи підтвердив також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста", - написав він.

Що відомо про Саламаху

Орест Саламаха - народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу", обраний у 2019 році за округом №121 у Львівській області як безпартійний. Він є членом однойменної фракції та Комітету з питань бюджету. Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.

Наприкінці 2022 року Саламаха підтримав містобудівну реформу (законопроєкт №5655), яку критикували за орієнтацію на інтереси забудовників і зменшення впливу громадськості на процес відбудови. Через суспільний резонанс станом на початок 2024 року документ так і не був підписаний президентом і залишався нечинним.

У 2020 році депутат виступив проти створення консультативної ради при Тристоронній контактній групі з участю представників ОРДЛО, не підтримавши позицію власної фракції. Того ж року він увійшов до ради Львівської обласної організації партії "Слуга народу".

До обрання народним депутатом Саламаха працював у компанії свого тестя ТОВ "Буд Інвест Ком", що займається забудовою, обіймаючи керівні посади у сфері постачання та будівництва. Раніше займався торгівлею. У 2013 році закінчив "Львівську політехніку" за спеціальністю "Менеджмент і логістика", а у 2018 році - Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Правознавство".