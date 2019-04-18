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Нардеп Супруненко у декларації зазначив недостовірні дані на майже 6 млн гривень

Новини » Політика    18.04.2019 - 13:40
Нардеп Супруненко у декларації зазначив недостовірні дані на майже 6 млн гривень
Фото: Олександр Супруненко (informator.ua)

НАЗК повідомило НАБУ про виявлене порушення

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повної перевірки декларації депутата Верховної ради Олександра Супруненка виявило подання недостовірних відомостей на загальну суму понад 5,9 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зокрема, парламентар взагалі не зазначив кошти на банківських рахунках дружини.

"Депутат у декларації за 2015 рік недостовірно вказав суму власних коштів на рахунку в банку. Крім того, посадовець взагалі не зазначив про кошти на банківських рахунках дружини та про отриманий нею дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду та у вигляді страхових виплат", - сказано у повідомленні.

Про ознаки кримінального правопорушення нацагентство повідомило Національне антикорупційне бюро.

Крім того, під час контролю своєчасності подання декларацій встановлено, що 3 депутати місцевих рад не подали щорічні декларації за 2017 рік, а 3 посадові особи органів Пенсійного фонду та Збройних сил України - декларації після звільнення за цей рік.

"Національне агентство згідно із законодавством повідомляло посадовцям про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали. Обґрунтовані висновки щодо правопорушень посадовців агентство направило до органів Національної поліції", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що нардеп Богдан Дубневич зазначив недостовірні відомості в декларації майже на 3 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, НАЗК також виявило недостовірне декларування глави Держрезерву.

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