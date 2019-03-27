ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАПК выявило недостоверное декларирование главы Госрезерва

Новости » Политика    27.03.2019 - 10:42
НАПК выявило недостоверное декларирование главы Госрезерва
Фото: Вадим Мосийчук (УНИАН)

В частности, Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки

Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке деклараций главы Госрезерва Вадима Мосийчука и судьи Апелляционного суда Донецкой области Бориса Половинкина выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что о выявленных признаках уголовных правонарушений НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро.

"Не выполнили требований закона глава Государственного агентства резерва Украины Мосийчук Вадим Адамович и судья Апелляционного суда Донецкой области Половинкин Борис Александрович. Установлено, что Вадим Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составила более 1 млн грн", - информируют в нацагентстве.

Кроме того, Половинкин в декларации 2015 года не указал 2 земельных участка в Донецкой области. Также чиновник не указал информацию о квартире и нежилом помещении в Киевской области, приобретенные в отчетном году женой и сыном.

"В декларации за 2016 судья не указал доходы жены от занятия предпринимательской деятельностью и в виде страховых выплат, средства на ее счету в банке и земельный участок сына, приобретенный в отчетном году. Также в декларации 2015 года чиновник не указал 3 авто жены, а за 2016 - доход от их продажи", - добавили в НАПК.

Всего установлено недостоверные сведения в декларациях судьи на сумму свыше 500 тыс. гривен и 1,5 млн гривен соответственно.

Напомним, 19 марта НАПК приняло решение о начале проведения полных проверок следующих 100 деклараций топ-чиновников.

Как писало РБК-Украина ранее, агентство выявило признаки преднамеренного непредставления деклараций 12 должностными лицами.

НАПК выявило нарушения в избирательном фонде Зеленского В 17 финотчетах кандидатов в президенты выявлены нарушения
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины ГосрезервНАПК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь