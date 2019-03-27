НАПК выявило недостоверное декларирование главы Госрезерва

Фото: Вадим Мосийчук (УНИАН)

В частности, Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки

Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке деклараций главы Госрезерва Вадима Мосийчука и судьи Апелляционного суда Донецкой области Бориса Половинкина выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что о выявленных признаках уголовных правонарушений НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро.

"Не выполнили требований закона глава Государственного агентства резерва Украины Мосийчук Вадим Адамович и судья Апелляционного суда Донецкой области Половинкин Борис Александрович. Установлено, что Вадим Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составила более 1 млн грн", - информируют в нацагентстве.

Кроме того, Половинкин в декларации 2015 года не указал 2 земельных участка в Донецкой области. Также чиновник не указал информацию о квартире и нежилом помещении в Киевской области, приобретенные в отчетном году женой и сыном.

"В декларации за 2016 судья не указал доходы жены от занятия предпринимательской деятельностью и в виде страховых выплат, средства на ее счету в банке и земельный участок сына, приобретенный в отчетном году. Также в декларации 2015 года чиновник не указал 3 авто жены, а за 2016 - доход от их продажи", - добавили в НАПК.

Всего установлено недостоверные сведения в декларациях судьи на сумму свыше 500 тыс. гривен и 1,5 млн гривен соответственно.

Напомним, 19 марта НАПК приняло решение о начале проведения полных проверок следующих 100 деклараций топ-чиновников.

Как писало РБК-Украина ранее, агентство выявило признаки преднамеренного непредставления деклараций 12 должностными лицами.