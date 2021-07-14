Нардеп не сможет стать судьей КСУ: Рада убрала норму из закона о полномочиях старост

Верховная рада отменила изменения по поводу требований к судьям Конституционного суда Украины. Народные депутаты приняли законопроект №4535 о новых полномочиях поселковых старост с предложением президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 259 нардепов.
Ранее Рада в законе про старост внесла изменение в статью 11 ЗУ "О Конституционном суде Украины". Из документа убрали норму о том, что судьей КСУ не могут назначить лицо, которое на день назначения:
Парламент таким образом хотел предусмотреть, что действующий народный депутат может стать судьей КСУ без предварительного сложения мандата.
Следует подчеркнуть, что данной нормы не было в редакции закона к первому чтению. На втором чтении ее ставили на подтверждение, но норма все-таки получила поддержку в сессионном зале.
Напомним, в начале июня глава государства ветировал закон о новых полномочиях старост и предоставил к нему одно предложение - исключить из документа изменения в закон о КСУ.
Так, в середине апреля ВРУ приняла законопроект №4535, в котором предусмотрели, что действующий народный депутат может стать судьей КСУ без предварительного сложения мандата.