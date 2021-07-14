Нардеп не зможе стати суддею КСУ: Рада прибрала норму із закону про повноваження старост

Верховна рада скасувала зміни щодо вимог до суддів Конституційного суду України. Народні депутати ухвалили законопроект №4535 про нові повноваження селищних старост з пропозицією президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 259 нардепів.
Раніше Рада в законі про старост внесла зміну до статті 11 ЗУ "Про Конституційний суд України". З документу прибрали норму про те, що суддею КСУ не можуть призначити особу, яка на день призначення:
Парламент таким чином хотів передбачити, що діючий народний депутат може стати суддею КСУ без попереднього складання мандату.
Слід підкреслити, що даної норми не було в редакції закону до першого читання. На другому читанні її ставили на підтвердження, але норма все-таки отримала підтримку в сесійній залі.
Нагадаємо, на початку червня глава держави ветував закон про нові повноваження старост і надав до нього одну пропозицію - виключити з документу зміни до закону про КСУ.
Так, у середині квітня ВРУ ухвалила законопроект №4535, у якому передбачили, що діючий народний депутат може стати суддею КСУ без попереднього складання мандату.