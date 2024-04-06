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Нардеп розповів, чи будуть збільшувати штрафи за неявку у ТЦК

Київ, Субота 06 квітня 2024 10:57
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Нардеп розповів, чи будуть збільшувати штрафи за неявку у ТЦК Фото: в Україні можуть збільшити штрафи за неявку у ТЦК (zoda gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Рішення про збільшення штрафу за неявку до ТЦК може ухвалити суд. Відповідний законопроєкт вже розглядається у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Романа Костенка в ефірі телемарафону.

"Таке рішення може прийняти суд. Цей законопроєкт зараз перебуває у правоохоронному комітеті. Він був внесений паралельно з основним законопроєктом - це зміни до Адміністративного кодексу. Зараз правоохоронний комітет буде розглядати ці норми. І потім стане зрозуміло, з якими нормами та статтями вій вийде в зал", - пояснив він.

Костенко додав, що парламент працює, щоб законопроєкт про мобілізацію та інші супутні законопроєкти розглядалися паралельно.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Вони діятимуть щонайменше до 13 травня 2024 року. Очікується, що воєнний стан та мобілізацію продовжать.

Також в Україні зменшили призовний вік з 27 до 25 років. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Як повідомили РБК-Україна у парламенті, Верховна рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні вже 10 квітня.

Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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ТЦК Верховна рада Мобілізація в Україні Штрафи
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