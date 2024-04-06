Нардеп рассказал, будут ли увеличивать штрафы за неявку в ТЦК
Решение об увеличении штрафа за неявку в ТЦК может принять суд. Соответствующий законопроект уже рассматривается в парламенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко в эфире телемарафона.
"Такое решение может принять суд. Этот законопроект сейчас находится в правоохранительном комитете. Он был внесен параллельно с основным законопроектом - это изменения в Административный кодекс. Сейчас правоохранительный комитет будет рассматривать эти нормы. И потом станет понятно, с какими нормами и статьями вой выйдет в зал", - объяснил он.
Костенко добавил, что парламент работает, чтобы законопроект о мобилизации и другие сопутствующие законопроекты рассматривались параллельно.
Мобилизация в Украине
Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года. Ожидается, что военное положение и мобилизацию продолжат.
Также в Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.
Как сообщили РБК-Украина в парламенте, Верховная рада может приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации во втором чтении уже 10 апреля.
Больше об изменениях в процессе мобилизации и как изменятся правила для военных - узнайте в материале РБК-Украина.
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