Нардеп Розенблат проиграл округ кандидату от "Слуги народа"

Центральная избирательная комиссия по результатам парламентских выборов обнародовала данные обработки 100% протоколов на округе №62 в Житомирской области. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Согласно данным, победителем стал Игорь Герасименко ("Слуга народа"), который получил 47,72% голосов. На сайте ЦИК указано, что Герасименко - пенсионер 1984 года рождения.

Народный депутат Борислав Розенблат получил только 6,62% голосов и занимает четвертое место.

Отметим, кандидаты от партии "Слуга народу" могут получить порядка 125 мандатов из 199 на мажоритарных округах. В частности, они побеждают во всех 13 округах города Киева. Кроме того, кандидаты от партии Владимира Зеленского побеждают известных экс-регионалов. Так, в Запорожье проигрывает Вячеслав Богуслаев, а в Одессе - Сергей Кивалов

Напомним, в июне 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало так называемую "янтарную схему", в которую были вовлечены двое депутатов - Борислав Розенблат (БПП) и Максим Поляков ("Народный фронт"), которые, по версии следствия, получали взятки на десятки тысяч долларов.