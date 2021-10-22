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Нардеп разбила голову в Раде. Стала известна причина

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Киев, Пятница 22 октября 2021 11:22
Нардеп разбила голову в Раде. Стала известна причина Фото: нардеп "Голоса" Александра Устинова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Народный депутат Украины Александра Устинова разбила голову в Раде. На нее упал дверной засов.

Что известно об этом, в материале РБК-Украина.

Что произошло

Нардеп "Голоса" Александра Устинова разбила голову в Верховной Раде, о чем сообщила в своём Facebook.

Нардеп разбила голову в Раде. Стала известна причинаПричина

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сообщила на своей странице в Facebook, что на Устинову упал дверной засов. Каким образом это произошло, с какой двери и высоты - непонятно.

Нардеп разбила голову в Раде. Стала известна причинаФото: Устинова поранила голову (facebook.com)

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