Нардеп разбила голову в Раде. Стала известна причина
Фото: нардеп "Голоса" Александра Устинова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Народный депутат Украины Александра Устинова разбила голову в Раде. На нее упал дверной засов.
Что известно об этом, в материале РБК-Украина.
Что произошло
Нардеп "Голоса" Александра Устинова разбила голову в Верховной Раде, о чем сообщила в своём Facebook.
Причина
Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сообщила на своей странице в Facebook, что на Устинову упал дверной засов. Каким образом это произошло, с какой двери и высоты - непонятно.
Фото: Устинова поранила голову (facebook.com)