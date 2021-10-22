Нардеп розбила голову в Раді. Стала відома причина
Фото: нардеп "Голосу" Олександра Устінова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Народний депутат України Олександра Устінова розбила голову в Раді. На неї впав дверний засув.
Що відомо про це, в матеріалі РБК-Україна.
Що сталося
Нардеп "голосу" Олександра Устінова розбила голову у Верховній Раді, про що повідомила у своєму Facebook.
Причина
Віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина повідомила на своїй сторінці в Facebook, що на Устінову впав дверний засув. Яким чином це сталося, з яких дверей і висоти - незрозуміло.
Фото: Устінова поранила голову (facebook.com)