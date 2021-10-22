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Нардеп розбила голову в Раді. Стала відома причина

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 11:22
Нардеп розбила голову в Раді. Стала відома причина Фото: нардеп "Голосу" Олександра Устінова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Народний депутат України Олександра Устінова розбила голову в Раді. На неї впав дверний засув.

Що відомо про це, в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося

Нардеп "голосу" Олександра Устінова розбила голову у Верховній Раді, про що повідомила у своєму Facebook.

Нардеп розбила голову в Раді. Стала відома причинаПричина

Віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина повідомила на своїй сторінці в Facebook, що на Устінову впав дверний засув. Яким чином це сталося, з яких дверей і висоти - незрозуміло.

Нардеп розбила голову в Раді. Стала відома причинаФото: Устінова поранила голову (facebook.com)

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