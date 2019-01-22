Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных РФ

Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

В проекте также будет требование о свободе передвижения всех судов по Керченской протоке

Член постоянной делегации в Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко рассказал об основных моментах, которые будут заложены в будущей резолюции ПАСЕ по конфликту в Азовском море, рассмотрение которой состоится в четверг. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Гончаренко.

В частности, проектом планируется осудить строительство Керченского моста и обыски украинских судов в Азовском море.

Фото: резолюция ПАСЕ

"Осуждает строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины. Осуждает обыски украинских судов в Азовском море, что также приравнивается к нарушению территориальной целостности. Поддерживает предложение Европейского парламента о миссии ОБСЕ на всей территории Украины (включая Крым!)", - отметил Гончаренко.

Кроме того, резолюция ПАСЕ поддерживает предложение Германии и Франции о третьей стороне по наблюдателям в Керченском проливе.

"Эта сторона гарантирует свободу передвижения всех судов по проливу. Призывает к освобождению наших военных, которых Россия незаконно удерживает у себя. Россия будет нести наказание за все свои действия. Мы будем тщательно и на всех фронтах защищать интересы Украины", - отметил парламентарий.

Напомним, в Страсбурге в понедельник, 21 января, стартовала зимняя сессия ПАСЕ.

Как писало РБК-Украина, срочные дебаты в ПАСЕ по резолюции по ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся 24 января утром в Страсбурге.

Добавим, адвокат Николай Полозов заявил, что на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы поднимет вопрос о захваченных украинских военнослужащих и политзаключенных, удерживаемых в РФ.