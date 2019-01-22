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Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків та політв'язнів РФ

Новини » Політика    22.01.2019 - 14:12
Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків та політв'язнів РФ
Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

У проекті також буде вимога про свободу пересування усіх судів по Керченській протоці

Член постійної делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), нардеп Олексій Гончаренко розповів про основні моменти, які будуть закладені у майбутній резолюції ПАРЄ щодо конфлікту в Азовському морі, розгляд якої відбудеться у четвер. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Гончаренка.

Зокрема, проектом планується засудити будівництво Керченського моста та обшуки українських судів в Азовському морі.

 Фото: резолюція ПАРЄ

"Засуджує будівництво Керченського моста, який порушує територіальну цілісність України. Засуджує обшуки українських судів в Азовському морі, що також прирівняне до порушення територіальної цілісності. Підтримує пропозицію Європейського парламенту про місію ОБСЄ на всій території України (включно з Кримом!)", - зазначив Гончаренко.

Крім того, резолюція ПАРЄ підтримує пропозицію Німеччини і Франції про третю сторону щодо спостерігачів у Керченській протоці.

"Ця сторона гарантуватиме свободу пересування усіх суден по протоці. Закликає до звільнення наших військових, яких Росія незаконно тримає у себе. Росія буде нести покарання за всі свої дії. Ми будемо ретельно і на всіх фронтах захищати інтереси України", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, у Страсбурзі в понеділок, 21 січня, стартувала зимова сесія ПАРЄ.

Як писало РБК-Україна, термінові дебати в ПАРЄ по резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться 24 січня зранку в Страсбурзі.

Додамо, адвокат Микола Полозов заявив, що на зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи підніме питання про захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, утримуваних у РФ.

На засіданні Ради Росія-НАТО обговорять ситуацію в Україні Адвокат Полозов в ПАРЄ підніме питання про утримуваних РФ українських моряків
Новини України ПАРЄагресія РФАзовское море
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