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Адвокат Полозов в ПАСЕ поднимет вопрос об удерживаемых РФ украинских моряках

Новости » Политика    21.01.2019 - 15:54
Адвокат Полозов в ПАСЕ поднимет вопрос об удерживаемых РФ украинских моряках
Фото: Николай Полозов (Униан)

Также Полозов поднимет вопрос о политзаключенных

Адвокат Николай Полозов заявил, что на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге поднимет вопрос о захваченных украинских военнослужащих и политзаключенных, удерживаемых в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

"Я буду завтра и в среду (22 и 23 января, - ред.) в ПАСЕ. Цель визита: я собираюсь принять участие в нескольких тематических мероприятиях, которые касаются, прежде всего, военнопленных украинских моряков. Естественно и о политзаключенных, которые находиться как в Крыму, так и на территории России. Помимо мероприятий будет ряд встреч, в том числе с президентом ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и встреча с представителями делегацией Верховной Рады Украины и рядом других европейских чиновников", - сообщил Полозов.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов сообщал, что в оккупированном Крыму готовятся попытки давления на адвокатов, которые участвуют в защите захваченных войсками РФ украинских моряков около Керченского пролива.

Отметим, моряк Василий Сорока, который находится в военном плену в Российской Федерации, нуждается в медицинском обследовании. 

РБК-Украина писало, что адвокаты задержанных в Керченском проливе украинских моряков обжаловали решение суда в Москве о продлении им ареста. Добавим, суд в России 16 января продлил срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

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