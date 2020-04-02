Нардеп призвал поддержать экспорт железной руды, который составляет 20% экспорта Украины

Фото: Муса Магомедов (УНИАН)

В условиях кризиса для государства важным является сохранение рабочих мест

В условиях экономическо-финансового кризиса власти необходимо поддержать железорудную отрасль, которая обеспечивает 20% всего экспорта страны. Об этом в комментариях журналистов заявил народный депутат Украины Муса Магомедов, передает РБК-Украина.

"Экспорт руды - это примерно около 20% экспорта нашей страны. Поэтому его снижение означает то, что валюты будет меньше поступать, это будет давление на курс происходить. Поэтому я думаю, что это первая составляющая. Вторая составляющая. Есть продажа - значит, есть налоги, налоги поступают в бюджет, это деньги для государства", - сказал Магомедов.

Депутат также отметил, что в условиях кризиса для государства важным является сохранение рабочих мест, и стабильная работа предприятий железорудной отрасли обеспечит работой и доходом тысячи людей.

"Это рабочие места, учитывая, сколько людей в отрасли занято. Поэтому если не будет реализации необходимого объема (экспорта - ред.), то это вопрос занятости людей, которые в условиях коронавируса, в условиях карантина является очень и очень определяющим", - сказал Магомедов.

Ранее Муса Магомедов заявил, что в нынешних кризисных условиях, вызванных карантином, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и крупной промышленности, которая является локомотивом экономики.

Ранее объединение предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к первому заместителю министра инфраструктуры с просьбой срочно обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в украинских портах, и принять меры для обеспечения 100% выполнение заявок украинских предприятий-экспортеров со стороны государственных транспортных компаний, в первую очередь, ГП МТП "Южный" и АО "Укрзализныця".

Напомним, экс-министр промполитики Валерий Мазур заявил о необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.