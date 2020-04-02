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Нардеп закликав підтримати експорт залізної руди, який складає 20% експорту України

Новини » Промисловість     02.04.2020 - 16:45
Нардеп закликав підтримати експорт залізної руди, який складає 20% експорту України
Фото: Муса Магомедов (УНІАН)

В умовах кризи для держави важливим є збереження робочих місць

В умовах економічно-фінансової кризи влади необхідно підтримати залізорудну галузь, яка забезпечує 20% всього експорту країни. Про це в коментарях журналістів заявив народний депутат України Муса Магомедов, передає РБК-Україна.

"Експорт руди - це близько 20% експорту нашої країни. Тому його зниження означає, що валюти буде менше надходити, це буде тиск на курс відбуватися. Тому я думаю, що це перша складова. Друга складова. Є продаж - значить, є податки, податки надходять до бюджету, це гроші для держави", - сказав Магомедов.

Депутат також зазначив, що в умовах кризи для держави важливим є збереження робочих місць, і стабільна робота підприємств залізорудної галузі забезпечить роботою і доходом тисячі людей.

"Це робочі місця, враховуючи, скільки людей у галузі зайнято. Тому якщо не буде реалізації необхідного обсягу (експорту - ред.), це питання зайнятості людей, які в умовах коронавіруса, в умовах карантину є дуже і дуже визначальним", - сказав Магомедов.

Раніше Муса Магомедов заявив, що в нинішніх кризових умовах, викликаних карантином, держава повинна надавати підтримку не тільки малому бізнесу, але і великій промисловості, яка є локомотивом економіки.

Раніше об'єднання підприємств "Укрметалургпром" та Федерація металургів України звернулися до першого заступника міністра інфраструктури з проханням терміново звернути увагу на ситуацію, що склалася в українських портах, і вжити заходів для забезпечення 100% виконання заявок українських підприємств-експортерів з боку державних транспортних компаній, в першу чергу, ДП МТП "Южний" та АТ "Укрзалізниця"

Нагадаємо, екс-міністр промполітики Валерій Мазур заявив про необхідність надати зараз пріоритет в обслуговуванні на залізницях і в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

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