UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Нардеп Олесь Довгий склав мандат

Фото: Олесь Довгий, нардеп (facebook.com/oles.dovhiy)
Автор: Іван Носальський

Народний депутат Олесь Довгий написав заяву про складання мандата. Її розгляне Верховна Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Довгого у Facebook.

"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", - зазначив безпартійний самовисуванець Довгий.

Він уточнив, що не планує балотуватися і обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Також нардеп пообіцяв підтримувати ЗСУ та культурні проєкти.

Варто зауважити, що офіційно повноваження Довгого припиняться, коли його заяву розгляне і підтримає Рада.

Якщо це станеться, то в парламенті залишаться тільки 398 депутатів.

У Раді все менше депутатів

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни вже доволі велика кількість нардепів подали заяви про складання мандата.

Зокрема, у лютому цього року заяву про складання мандата до парламенту подала нардепка Ірина Кормишкіна.

Це сталося на тлі скандальної підозри чиновниці в незаконному збагаченні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаДепутати