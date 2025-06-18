Нардеп Олесь Довгий склав мандат

Народний депутат Олесь Довгий написав заяву про складання мандата. Її розгляне Верховна Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Довгого у Facebook.
"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", - зазначив безпартійний самовисуванець Довгий.
Він уточнив, що не планує балотуватися і обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Також нардеп пообіцяв підтримувати ЗСУ та культурні проєкти.
Варто зауважити, що офіційно повноваження Довгого припиняться, коли його заяву розгляне і підтримає Рада.
Якщо це станеться, то в парламенті залишаться тільки 398 депутатів.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни вже доволі велика кількість нардепів подали заяви про складання мандата.
Зокрема, у лютому цього року заяву про складання мандата до парламенту подала нардепка Ірина Кормишкіна.
Це сталося на тлі скандальної підозри чиновниці в незаконному збагаченні.
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