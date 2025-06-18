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Нардеп Олесь Довгий сложил мандат

Фото: Олесь Довгий, нардеп (facebook.com/oles.dovhiy)
Автор: Иван Носальский

Народный депутат Олесь Довгий написал заявление о сложении мандата. Его рассмотрит Верховная Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Довгого в Facebook.

"Иду из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", - отметил беспартийный самовыдвиженец Довгий. 

Он уточнил, что не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Также нардеп пообещал поддерживать ВСУ и культурные проекты. 

Стоит заметить, что официально полномочия Довгого прекратятся, когда его заявление рассмотрит и поддержит Рада. 

Если это произойдет, то в парламенте останутся только 398 депутатов. 

В Раде все меньше депутатов

Напомним, с начала полномасштабной войны уже довольно большое количество нардепов подали заявления о сложении мандата.

В частности, в феврале этого года заявление о сложении мандата в парламент подала нардеп Ирина Кормышкина.

Это произошло на фоне скандального подозрения чиновницы в незаконном обогащении.

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