Нардеп Олесь Довгий сложил мандат

Народный депутат Олесь Довгий написал заявление о сложении мандата. Его рассмотрит Верховная Рада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Довгого в Facebook.
"Иду из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", - отметил беспартийный самовыдвиженец Довгий.
Он уточнил, что не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Также нардеп пообещал поддерживать ВСУ и культурные проекты.
Стоит заметить, что официально полномочия Довгого прекратятся, когда его заявление рассмотрит и поддержит Рада.
Если это произойдет, то в парламенте останутся только 398 депутатов.
Напомним, с начала полномасштабной войны уже довольно большое количество нардепов подали заявления о сложении мандата.
В частности, в феврале этого года заявление о сложении мандата в парламент подала нардеп Ирина Кормышкина.
Это произошло на фоне скандального подозрения чиновницы в незаконном обогащении.
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