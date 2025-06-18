Нардеп Олесь Довгий сложил мандат

"Иду из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", - отметил беспартийный самовыдвиженец Довгий.

Он уточнил, что не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Также нардеп пообещал поддерживать ВСУ и культурные проекты.

Стоит заметить, что официально полномочия Довгого прекратятся, когда его заявление рассмотрит и поддержит Рада.

Если это произойдет, то в парламенте останутся только 398 депутатов.