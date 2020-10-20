Нардеп Негулевский не смог отличить программу "Слуги народа" от "Единой России", - Bihus.info

Депутаты партии "Слуга народа" не помнят свою предвыборную программу спустя год нахождения в Верховной раде. Некоторые представители партии даже перепутали пункты программы СН с программой "Единой России".

Об этом говорится в сюжете Bihus.info по итогу проведенного эксперимента.

Так, один из пунктов российской программы звучит следующим образом: "Перейти от искусственной реализации отдельных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры к запуску "инвестиционного конвейера", основанного на использовании концессионных соглашений и других механизмов реализации проектов государственно-частного партнерства".

Нардеп Игорь Негулевский, отвечая на вопрос, что такое "инвестиционный конвейер" и есть ли он в программе СН, заявил, что "это постоянное привлечение инвестиций" и добавил, что этот "пункт в процессе, работает рабочая группа, все работает".

Напомним, ранее депутат Негулевський оказался в скандале, связанном с его фирмой, построившей в Николаеве дороги низкого качества.