Нардепа из "Слуги народа" обвинили в миллионных заказах на ремонт дорог в Николаевской области

Фото: Игорь Негулевский (из открытых источников)

Компания нардепа Негулевского выиграла семь тендеров на 20 млн гривен

Компания "София грант", которую связывают с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Игорем Негулевским, выиграла семь тендеров на сумму 20 млн гривен на ремонт дорог в Николаевской области. Об этом сообщает "Обозреватель", передает РБК-Украина.

Напомним, Игорь Негулевский является главой подкомитета по вопросам автомобильного транспорта комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

По данным журналистов, фирма "София Гранит", ранее занимавшаяся поставками щебня, резкой и изготовлением декоративного камня, а иногда ямочным ремонтом, в последнее время стала получать миллионные заказы на ремонты дорог. Однако, завершенных строительных работ в области пока нет.

Издание напоминает, что во время предвыборной кампании в парламент Негулевский, как кандидат-мажоритарщик по округу №130 в Николаевской области, записал агитационный видео-ролик, в котором раскритиковал областную администрацию за некачественный ремонт трассы Баштанка - село Доброе. Однако, как выяснили журналисты, эту дорогу ремонтировала также фирма Негулевского, в которой до выборов он был гендиректором.

Как отмечается в расследовании, после избрания Негулевского в парламент компания "София Гранит" стала одним из основных подрядчиков строительства дорог в Николаевской области.

"Очевидно, у парламентария появилось достаточно дополнительных рычагов влияния, чтобы в родном регионе тендеры на ремонт дорог проходили так, как ему нужно. Мажоритарщику довольно легко построить прибыльный коррупционный бизнес с местными властями", - отмечает издание.

В частности, государство выделяет деньги на округ. Во-вторых, при должной личной активности можно инициировать реализацию того или иного инфраструктурного проекта в своем округе, говорится в расследовании.

"Кроме того, депутат всегда может извлечь выгоду, продавив в верхах ту или иную схему… Дороги Николаевской области после ремонта компанией Негулевского вообще не изменились к лучшему", - резюмирует издание.

Напомним, 30 марта Служба безопасности Украины пришла с обысками в мэрию Запорожья. Причиной обысков стали масштабные злоупотребления с коммунальной землей.