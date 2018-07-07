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Нардеп Линько попал в ДТП в Кировоградской области

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 02:58
Фото: Дмитрий Линько (facebook.com/dmytro.linko)
Фото: Дмитрий Линько (facebook.com/dmytro.linko)

По словам депутата, его спас ремень безопасности

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Дмитрий Линько попал в аварию в Кировоградской области. Об этом сообщил лидер партии Олег Ляшко в Facebook.

"Дмитрий Линько сегодня попал в очень тяжелое ДТП на Кировоградщине. Слава богу, что живой!" - говорится в сообщении.

Ляшко добавил, что по словам Линько, его спас ремень безопасности.

 

Дмитро Лінько сьогодні потрапив у дуже важку дтп на Кіровоградщині. Слава Богу, що живий! Завжди користуйтеся ремнями безпеки, Дмитро упевнений, що саме він врятував йому життя.

Опубліковано Олегом Ляшком П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Отметим, в июне в Полтавской области попал в дорожно-транспортное происшествие депутат Верховной рады от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов.

Напомним, 4 июля во Львовской области легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.

Водитель Opel скончался на месте происшествия, его пассажир получил телесные повреждения, в частности сотрясение головного мозга, рану головы и был госпитализирован. Также за медицинской помощью обращались водитель автобуса и его пассажирка.

 

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Теги публикации: ДТП, Верховная Рада, депутаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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