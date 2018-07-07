Нардеп Линько попал в ДТП в Кировоградской области

По словам депутата, его спас ремень безопасности

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Дмитрий Линько попал в аварию в Кировоградской области. Об этом сообщил лидер партии Олег Ляшко в Facebook.

"Дмитрий Линько сегодня попал в очень тяжелое ДТП на Кировоградщине. Слава богу, что живой!" - говорится в сообщении.

Ляшко добавил, что по словам Линько, его спас ремень безопасности.

Дмитро Лінько сьогодні потрапив у дуже важку дтп на Кіровоградщині. Слава Богу, що живий! Завжди користуйтеся ремнями безпеки, Дмитро упевнений, що саме він врятував йому життя. Опубліковано Олегом Ляшком П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Отметим, в июне в Полтавской области попал в дорожно-транспортное происшествие депутат Верховной рады от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов.

Напомним, 4 июля во Львовской области легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.

Водитель Opel скончался на месте происшествия, его пассажир получил телесные повреждения, в частности сотрясение головного мозга, рану головы и был госпитализирован. Также за медицинской помощью обращались водитель автобуса и его пассажирка.